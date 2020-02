La Semaine Olympique et Paralympique à Tournefeuille

Partager Facebook

La Ville de Tournefeuille s’associe aux établissements scolaires de la commune pour organiser la Semaine Olympique et Paralympique, du 3 au 6 février. Cette initiative permet de combiner des pratiques physiques et sportives à l’enseignement moral et civique et d’utiliser le sport comme ressource pour les apprentissages dans les différentes disciplines.

Tournefeuille est pleinement engagée dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au travers du label « Terre de Jeux » récemment obtenu. Ce label valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants, notamment au travers d’actions associant sport et éducation auprès des élèves. La Ville a donc décidé de se mobiliser pour organiser la semaine Olympique et Paralympique, du 3 au 6 février, avec le soutien des équipes pédagogiques des écoles de Tournefeuille.

Ce moment clé permet d’éveiller les élèves aux bienfaits d’une pratique sportive régulière et d’appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Cette semaine offre ainsi aux enseignants la possibilité :

d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements (sport et mathématiques par exemple),

de sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme,

de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves,

de faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para sports,

d’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole.

Le programme à Tournefeuille

Toutes les écoles de la Ville participent à cette semaine Olympique et Paralympique. Les élèves de maternelle réaliseront, sur le temps périscolaire, les drapeaux qui serviront lors du défilé de la cérémonie d’ouverture. Celle-ci aura lieu lundi 3 février, à partir de 14h, au gymnase Moulin à Vent.

Les élèves des écoles élémentaires quant à eux participeront, tout au long de la semaine, à des challenges inter-classes de basket-ball, handball et hockey organisés et encadrés par les éducateurs sportifs municipaux, dans les gymnases de la Ville. Une belle occasion d’appréhender les notions de fair-play, de partage, d’égalité et les valeurs du sport en général.

La cérémonie de clôture se tiendra le jeudi 6 février, à 14h45 et sera marquée par une remise de diplômes aux élèves et par l’extinction de la flamme tournefeuillaise.