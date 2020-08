La Route d’Occitanie 2020 : Victoire de Colbrelli, Coquard reste leader

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La deuxième étape de la Route d’Occitanie s’est terminée ce dimanche au sprint, comme samedi, avec une victoire de l’italien Sonny Colbrelli devant Bryan Coquard et Niccolo Bonifazio.

Deuxième étape et deuxième final au sprint. Seul le dénouement change avec une victoire de l’italien Sonny Colbrelli entre Carcassonne et Cap Découverte ( 175 km). Bryan Coquard, deuxième, conserve le maillot orange de leader à la veille de l’étape décisive de montagne.

>> Résultat : https://www.laroutedoccitanie.fr/edition-2020/direct-etape-2/

🏁 Et c'est une victoire de @sonnycolbrelli (@BahrainMcLaren) sur cette deuxième étape Carcassonne – Cap' Découverte ! #RDO2020 pic.twitter.com/Q5Bm7mvzgC — La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 2, 2020

🎙️Toujours leader du classement général avant l'étape de montagne demain, @bryancoquard pense avoir fait quelques erreurs mais reconnaît que @sonnycolbrelli était le plus costaud aujourd'hui #RDO2020 pic.twitter.com/yr5JXyFYcs — La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 2, 2020

Lundi, pour la troisième étape, quatre cols dont trois de 1er catégorie, et plus de 4 000 mètres de dénivelés. Egan Bernal, Chris Froome, Thibault Pinot et Richie Porte sont très attendus. Romain Bardet aussi mais le français a chuté au kilomètre 73 entre les voitures. Il est touché au genou, à la hanche, l’épaule et le coude mais a terminé l’étape.

Pour en savoir plus : https://www.toulouseblog.fr/le-route-doccitanie-2020-debute-ce-weekend/

et : https://www.laroutedoccitanie.fr/