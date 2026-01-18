Solidarité au sommet : La plus grande collecte de sang d’Europe s’installe au Capitole de Toulouse !

C’est une mobilisation citoyenne sans égal qui s’apprête à faire battre le cœur de la Ville Rose. Du mercredi 21 au samedi 24 janvier 2026, l’opération phare « Mon Sang Pour Les Autres » investit les prestigieux salons de l’Hôtel de Ville. Sous le parrainage d’Ugo Mola, entraîneur emblématique du Stade Toulousain, cet événement invite chacun à un geste simple mais vital : donner son sang pour sauver des vies.

Un record de solidarité né à Toulouse

Saviez-vous que cette opération nationale a vu le jour ici même, en 1998 ? Fruit d’une alliance entre le Rotary Club toulousain et l’Établissement français du sang (EFS), le concept a depuis essaimé dans toute la France. Aujourd’hui, le rendez-vous toulousain détient le titre prestigieux de plus grande collecte de sang d’Europe.

4 jours pour un accueil d’exception

Durant ces quatre jours, de 12h30 à 18h30, les salons du Capitole se transforment en une immense chaîne de solidarité. Le personnel de l’EFS et des centaines de bénévoles du Rotary se mobilisent pour offrir aux donneurs une expérience unique :

Le cadre : Effectuer son don sous les peintures et les dorures des salons historiques.

L’accueil : Une ambiance chaleureuse pour accompagner les donneurs, novices ou habitués.

La récompense : Une collation gourmande et conviviale est offerte après chaque prélèvement pour reprendre des forces dans la bonne humeur.

« Depuis sa création, plus de 534 000 donneurs ont participé à l’aventure « Mon Sang Pour Les Autres » à travers la France, sauvant ainsi des dizaines de milliers de vies. »

Informations Pratiques – Collecte 2026