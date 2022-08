La pop de Flakes ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

La Halle de la Machine accueille ce vendredi 12 aout le groupe Flakes à l’occasion de la saison estivale.

Ces cinq jeunes hommes givrés vous feront virevolter furieusement sur le dancefloor, au rythme d’une glitter-music tropicale. Les vitres s’embuent, les corps s’emballent. Les Flakes soufflent sur les braises brulantes du disco, de la funk et de la pop, aux influences de Parcels, Jamiroquai, Phoenix et Daft Punk. A écouter oui, mais surtout à danser (jusqu’à épuisement) ! Les Flakes vous laisseront fourbus, mais heureux. Au programme ? plaisir, sueur, crampes et paillettes !

Infos : halledelamachine.fr