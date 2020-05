La nouvelle mixtape de Polo & Pan à découvrir sur Radio Nova

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En exclusivité, ce mardi 5 mai à 21h, le duo Polo & Pan présentera leur nouvelle mixtape Home Sweet Home sur les antennes de Radio Nova.

En pleine écriture de leur deuxième album, annoncé comme la suite de Caravelle (certifié Platine à l’étranger et Or en France), Polo & Pan, pris au piège d’un confinement inédit, ont comme tout un chacun dû revoir leurs plans. Le temps de mettre en pause l’enregistrement de leur prochain long format, les deux explorateurs ont décidé d’offrir un patchwork flamboyant de leur vision kaléidoscopique de la musique : une mixtape composée d’edits pour petits et grands, de versions rares, et de quelques avant-goûts de leurs prochaines aventures discographiques.

Home Sweet Home, la nouvelle mixtape de Polo & Pan sera diffusée en exclusivité sur Radio Nova mardi 5 mai à 21H.

Pour écouter Radio Nova : https://www.nova.fr/