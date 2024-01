La nouvelle édition du Salon du Mariage prend place à Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

La nouvelle édition du Salon du Mariage a lieu ce week-end, les13 & 14 Janvier 2024, au Parc des Expositions MEETT de Toulouse.

Le Salon du mariage de Toulouse est l’endroit parfait pour trouver les meilleurs prestataires mariage de la région du Sud-Ouest avec plus de 130 exposants. Du lieu au traiteur en passant par la bague et la robe ou le costume et bien d’autres encore.

Les futurs mariés pourront s’imprégner des inspirations en vogue au Salon du Mariage de Toulouse : les gants, les bouquets colorés, le nœud papillon, le bleu profond, le jaune gold, les cadeaux qui changent lors des 3 défilés par jour (11h, 15h, 17h30), ils auront également la possibilité d’assister à des coachings animés par les prestataires.

Salon du Mariage

Samedi 13 & Dimanche 14 Janvier 2024

de 10h à 19h

MEETT Toulouse

Billetterie en ligne sur www.maisondumariage.com