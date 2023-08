La Musique des balkans s’invite à Toulouse avec La Chorba de Raouf

Partager

Le voyage continue à la Halle de la Machine Toulouse avec La Chorba de Raouf ce vendredi 4 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

La Chorba de Raouf vous invite à un voyage itinérant sur les routes d’Europe de l’Est et de la Turquie, empruntant parfois les chemins fleuris des sonorités tziganes. Violon, clarinette, accordéon, guitare et contrebasse s’entrelacent et se mèlent aux mélodies d’un chant envoûtant, doux et sauvage.

Leur répertoire est celui des traditions populaires des pays traversés par leur musique, transmis de générations en générations par le génie de l’oralité. Quelques épices musicales de leur secret… et vous voilà transportés en cadence, dans une soirée dansante, endiablée et virevoltante.

Infos : www.halledelamachine.fr