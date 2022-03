La musique de Queen en mars 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Queen Extravaganza reprendra les plus grands succès du groupe britannique le temps d’un concert le 5 mars 2023 au Zénith de Toulouse !

Queen Extravaganza, le groupe de reprises officiel de Queen produit par Roger Taylor et Brian May, revient en France en 2023 après avoir sillonné le monde entier pour des concerts affichant tous complets.

Queen Extravaganza commence à tourner en 2012. Il s’agit d’un collectif de musiciens talentueux sélectionnés par Roger Taylor et Brian May. Le groupe est célèbre pour ses concerts aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Hong Kong, au Brésil et en Europe, avec des apparitions lors d’émissions télé connues dans le monde entier, comme American Idol, vue par plus de 20 millions de personnes.

Depuis, le groupe a gagné l’amour et le respect d’un nombre toujours croissant de fans, comme en témoigne l’affluence à chaque concert spectaculaire. Ces musiciens talentueux jouent à la perfection, voire avec plus de maîtrise que Queen à certains moments.

Les classiques de Queen !

Les 90 minutes du concert comptent plus de 20 classiques de Queen choisis parmi les plus grands succès du groupe : « Bohemian Rhapsody », « Another One Bites the Dust », « Crazy Little Thing Called Love », « Under Pressure », « We Will Rock You », « We Are the Champions », « A Kind of Magic », « Radio Ga Ga », « Somebody to Love », et « Killer Queen », mais aussi d’autres hymnes adorés des fans. « C’est notre propre groupe de reprises officiel, » conclut Roger Taylor.

Prévente sur gdp.fr et box.fr le 25/03 à 10h et mise en vente générale le 28/03 à 10h !