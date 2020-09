La Grainerie Balma s’ouvre pour les Journées du Patrimoine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Grainerie de Balma ouvre ses portes ce dimanche 20 septembre pour les journées du Patrimoine 2020.

La Grainerie ouvre ses portes pour les 37es Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion pour le public de découvrir l’ancien site qui abritait jadis l’établissement logistique du Commissariat de l’air (ELCA 783). Durant 50 ans, cet établissement aura su relever tous les défis et s’adapter en permanence aux besoins, aux contraintes et aux transformations de l’Armée de l’air jusqu’à sa fermeture définitive en 2002. Reconverti depuis 2010 en une fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, la Grainerie y a développé ses activités.

Cette année, c’est sous la conduite de l’artiste Marie-Aude Jauze que La Grainerie propose une nouvelle visite guidée et décalée. Une manière originale de révéler quelques pages de l’histoire du cirque, du site mais aussi de découvrir les activités de la Grainerie.

Ce sera l’occasion aussi de se renseigner sur les prochains événements à la Grainerie de Balma : https://la-grainerie.net/saison/programme/