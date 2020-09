Projection-Rencontre avec Antonin Peretjako à Toulouse

Partager Facebook

Le cinéma ABC Toulouse accueille, dans le cadre du FIFIGROT, le réalisateur très talentueux Antonin Peretjatko pour « La Pièce Rapportée » en avant première ce vendredi 18 septembre.

Antonin Peretjatko (La fille du 14 juillet, La loi de la jungle) signe une nouvelle comédie, tendance slapstick cette fois, avec une intrigue digne d’un vaudeville et portée par une mise en scène tout à fait inventive, des dialogues d’anthologie et des comédiens truculents. Le réalisateur s’entoure notamment d’Anais Demoustier (Alice et le Maire), Philippe Katerine ( Le Grand Bain), Josiane Balasko ou encore William Lebghil. Un casting sur mesure pour une avant première incroyable en sa présence ce vendredi soir à Toulouse.

synopsis : Paul Château Têtard tombe amoureux d’une jeune guichetière du métro, Ava. Leur mariage n’est pas du tout du goût de la belle-mère Château Têtard, surnommée la Reine Mère. Elle finit par s’en accommoder puisque Paul, à 48 ans, n’a pas d’enfant. Un héritier serait pourtant bienvenu. Mais une guerre fait bientôt rage entre Ava et la Reine Mère car celle-ci est persuadée qu’Ava trompe son fils et lui colle un détective aux talons.