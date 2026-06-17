La comédie musicale toulousaine Time For Love remporte le Prix du Public à Paris

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La scène culturelle toulousaine rayonne bien au-delà de l’Occitanie ! Ce lundi 15 juin, la production locale « Time For Love » a décroché une récompense majeure lors de la prestigieuse cérémonie des Trophées de la Comédie Musicale à Paris.

C’est une véritable consécration pour le Casino Barrière Toulouse. Lors de la 8e édition des Trophées de la Comédie Musicale, qui s’est tenue au Théâtre Mogador, la création 100% toulousaine « Time For Love » s’est distinguée de la plus belle des manières en remportant le Prix du Public 2026.

Le triomphe d’une production régionale face aux géants nationaux

Face à de très grandes productions nationales, le spectacle toulousain a su faire la différence. Cette victoire repose sur une mobilisation exceptionnelle des spectateurs, qui constituaient le seul juge pour l’attribution de cette catégorie.

Ce prix prestigieux confirme le succès d’une œuvre qui a déjà attiré des milliers de spectateurs, séduits par son énergie, son ambition artistique et son univers particulièrement décalé.

L’équipe de production a tenu à exprimer sa gratitude :

« Recevoir le Prix du Public est sans doute la plus belle des récompenses. Elle appartient à toutes celles et ceux qui ont cru en ce projet depuis ses débuts : nos équipes, nos partenaires et surtout nos spectateurs, qui ont porté haut les couleurs de Toulouse à l’échelle nationale. »

Une aventure humaine et artistique exceptionnelle

Ce Trophée vient couronner le talent des artistes et des créateurs de la région Occitanie. « Time For Love » est une création spectaculaire portée par le travail remarquable de toute l’équipe du Casino Barrière.

Sur scène et en coulisses, le spectacle rassemble :

Un livret humoristique et romantique imaginé par Carole Chauvy, qui en assure également la mise en scène.

Quinze artistes originaires de la région, qui donnent vie à cette histoire à travers les époques.

Une bande-son intergénérationnelle composée de tubes de variété incontournables.

Une équipe complète de musiciens, chorégraphes, techniciens, et créateurs de décors et de costumes.

Carole Chauvy, la directrice artistique, souligne l’importance de ce lien avec les spectateurs : « À nos yeux cette récompense est la plus belle car Time For Love c’est avant tout un spectacle pensé pour le public ! Nous tenons à partager cette victoire avec notre public car sans eux, le spectacle n’existe pas. »

Ne manquez pas les dernières représentations !

Cette distinction nationale confirme que la Ville rose occupe une place grandissante dans le paysage de la comédie musicale en France, capable de rivaliser avec les plus grandes scènes grâce à son audace et sa qualité.

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu la chance de découvrir ce spectacle couronné de succès, il est encore temps. Les deux ultimes représentations de l’année se tiendront très prochainement :