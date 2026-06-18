Arènes en Scène 2026 à Bayonne : Mika, Julien Doré, Christophe Maé et la Star Academy enflamment l’été

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Arènes en Scène 2026 : un casting cinq étoiles au cœur de Bayonne

Si l’été dans le Sud-Ouest rime souvent avec ferias, la Ville de Bayonne a su se démarquer en transformant ses mythiques arènes en un véritable épicentre culturel. Pour son édition 2026, le festival « Arènes en Scène » frappe fort avec une programmation éclectique et prestigieuse qui promet de faire vibrer le public à la fin du mois de juillet.

Loin de se limiter aux seules festivités traditionnelles, Bayonne s’impose comme une destination musicale incontournable. Sous le label « Arènes en Scène », la ville ouvre les portes de son haut lieu patrimonial pour proposer des soirées estivales magiques. Entre amis ou en famille, le public est invité à vivre des rencontres artistiques uniques dans un cadre architectural exceptionnel.

Un écrin majestueux pour des artistes de renom

Les Arènes de Bayonne ne sont pas seulement un monument historique, elles offrent également une acoustique et une proximité rares entre les artistes et les spectateurs. Que l’on soit un public local ou de passage pour les vacances, ce lieu facile d’accès crée une atmosphère intime et monumentale à la fois.

Fruit d’un partenariat étroit entre la municipalité et plusieurs producteurs, le festival a déjà accueilli de très grands noms par le passé (Matthieu Chedid, Patrick Bruel, Florence Foresti…). Cette année encore, la programmation confirme l’étendue des possibilités qu’offre ce lieu d’exception.

La programmation officielle de l’édition 2026

Préparez-vous à quatre jours consécutifs de spectacles musicaux mémorables, organisés par la Ville de Bayonne. Les concerts débuteront chaque soir à 21h00 :

Samedi 25 juillet : Mika Le showman international posera ses valises à Bayonne pour un concert qui s’annonce haut en couleur. L’occasion de retrouver son énergie débordante et ses mélodies pop imparables.

Dimanche 26 juillet : Star Academy Tour 2026 Avis aux fans ! Le meilleur de la Star Academy débarque en live. Un moment de communion exceptionnel mêlant musique, danse et émotion avec la nouvelle génération de talents.

Lundi 27 juillet : Christophe Maé L’incontournable chanteur français viendra réchauffer les Arènes avec ses rythmes ensoleillés et son sens inné du partage avec le public.

Mardi 28 juillet : Julien Doré Pour clôturer cette série de rendez-vous en beauté, Julien Doré offrira son univers poétique, drôle et décalé lors d’un show qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de l’été.

Informations pratiques et billetterie

Pour ne pas manquer cet événement culturel majeur de la saison estivale au Pays Basque, il est conseillé de réserver ses places rapidement.

Lieu : Arènes de Bayonne, Avenue des Fleurs, 64100 Bayonne.

Horaires : Début des spectacles à 21h00.

Réservation : Box Office

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les plateformes de billetterie en ligne habituelles. Un rendez-vous à cocher de toute urgence dans votre agenda de l’été !