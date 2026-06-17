Conférence à la Cité de l’espace : dans les coulisses de la mission Kinéis, l’aventure spatiale toulousaine

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Toulouse, capitale européenne de l’espace, continue de célébrer ses réussites industrielles et technologiques. La Cité de l’espace organise une nouvelle édition de ses « Rendez-vous Espace », une conférence inédite qui propose de plonger au cœur d’une aventure française hors norme : la mission Kinéis. L’occasion de découvrir les défis d’un projet spatial d’envergure mondiale, pensé et piloté depuis la Ville Rose.

Kinéis : une révolution spatiale « Made in Toulouse »

Issue de la filière spatiale historique et soutenue par des acteurs majeurs comme le CNES et CLS (Collecte Localisation Satellites), la constellation Kinéis représente un tournant décisif dans le paysage du New Space français. Avec son essaim de nanosatellites déployés en orbite basse, Kinéis a pour ambition de révolutionner l’Internet des Objets (IoT) au niveau mondial.

De la gestion des troupeaux en zone isolée à la traçabilité des flottes maritimes, en passant par la surveillance environnementale, les applications sont innombrables. Cette conférence est l’opportunité unique de comprendre comment une entreprise locale a réussi à s’imposer sur ce marché ultra-compétitif.

Au programme : les défis d’une aventure hors norme

Les « Rendez-vous Espace » de la Cité de l’espace sont réputés pour leur capacité à vulgariser des concepts complexes tout en donnant la parole à ceux qui font l’actualité spatiale. Lors de cette rencontre, les intervenants (ingénieurs, chefs de projet ou décideurs) reviendront en détail sur les grandes étapes du projet Kinéis :

La conception : les défis technologiques liés à la miniaturisation des satellites.

Les lancements : les coulisses des campagnes de tirs et le stress des mises en orbite.

L’exploitation : comment on gère une constellation de plusieurs dizaines de satellites au quotidien depuis les centres de contrôle toulousains.

Le public pourra interagir avec les experts lors d’un temps d’échange, permettant de mesurer toute la dimension humaine cachée derrière ces prouesses techniques.

Informations pratiques pour assister à la conférence

Que vous soyez un passionné d’astronomie, un professionnel du secteur ou un simple curieux, cette conférence est ouverte à tous sur réservation.