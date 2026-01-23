Julien Santini en spectacle au Casino Barrière de Toulouse. Le spectacle affiche COMPLET ! (Mais on a une surprise pour vous)

Julien Santini sera au Casino Barrière de Toulouse le jeudi 12 février 2026.

C’est l’événement humour que toute la Ville Rose attendait. Le jeudi 12 février 2026, l’inclassable Julien Santini posera ses valises sur la scène prestigieuse du Casino Barrière de Toulouse. Face à l’engouement massif des spectateurs, le verdict est tombé : la soirée affiche désormais complet.

Pourtant, tout n’est pas perdu pour les retardataires. Toulouseblog joue les prolongations et vous propose de gagner les toutes dernières places pour ce show déjà culte.

Un phénomène de l’humour en terre toulousaine

Pourquoi un tel succès ? Parce que Julien Santini ne ressemble à personne. Entre stand-up classique et poésie absurde, le comédien lyonnais a su créer un univers singulier. Sur scène, il incarne ce personnage à la fois maladroit, audacieux et terriblement attachant qui jongle avec ses propres névroses pour le plus grand plaisir du public.

Ceux qui ont déjà pris leur billet le savent : assister à un spectacle de Santini au Casino Barrière, c’est l’assurance d’une parenthèse hors du temps, où l’autodérision est reine.

Spectacle complet : Comment obtenir vos places ?

Vous avez dormi sur la billetterie ? Les sites officiels affichent tous le bandeau rouge « Complet » ? Pas de panique. Fidèle à sa mission de dénicheur de bons plans culturels, Toulouseblog a réservé quelques précieux sésames pour ses lecteurs.

Informations Pratiques