Journée de spectacles à la Grainerie en soutien à SOS Méditerranée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Grainerie de Balma propose une série de spectacles et de rencontre samedi 19 juin pour soutenir les actions de SOS Méditerranée.

À l’initiative d’artistes, ce rendez-vous invite le public à découvrir et à soutenir les actions menées par l’association SOS Méditerranée qui œuvre au sauvetage des personnes migrantes en Méditerranée centrale. Les artistes et l’équipe de la Grainerie préparent un beau moment, des surprises à vivre en famille et en conscience !

Au programme, trois spectacles avec à14h « k par k » signé par la compagnie Sacorde. Puis SoliloqueS à 16h et Cabaret à 19h. En plus, il y aura des stands d’informations, une buvette et de quoi se restaurer tout au long de la journée.

Toutes les recettes seront reversées au bénéfice de SOS Méditerranée

Réservations : https://la-grainerie.festik.net/

Pour en avoir plus sur SOS Méditerranée : https://toussauveteurs.org/Antenne-benevole-de-Toulouse