Légers comme une Baleine : Une Immersion Sous-Marine Inédite au Quai des Savoirs ce Samedi !

Toulouse, préparez-vous à plonger au cœur du monde sous-marin ! Le Quai des Savoirs vous invite à une expérience unique et sensorielle ce samedi 31 mai 2025, de 10h00 à 13h00, avec l’atelier « Légers comme une baleine – Ressentir le monde vivant sous-marin ».

Dans le cadre de l’Année de la Mer et du cycle « Le Laboratoire des expériences sensibles », cet atelier vous propose une immersion totale pour mieux comprendre cet écosystème vital et mystérieux. Vous serez embarqué·e·s dans un voyage fascinant grâce à une installation audiovisuelle immersive et interactive, fruit d’une collaboration inédite entre une vidéaste et une équipe de chercheur·e·s pluridisciplinaire (psycho-acoustique, sciences du langage, éthologie).

Plus qu’une simple immersion, il s’agit d’une véritable expérience scientifique axée sur la préservation de la vie récifale, à laquelle le public est invité à contribuer activement. Une opportunité rare de devenir acteur de la recherche et de la sensibilisation !

L’atelier se clôturera par une discussion enrichissante avec les intervenant·e·s, vous permettant d’échanger directement avec les experts et d’approfondir vos connaissances sur cette thématique cruciale.

Qui sont les intervenant·e·s ?

Vous aurez le privilège de rencontrer :

Laure Müller-Feuga : Autrice, vidéaste, réalisatrice, cadreuse, photographe (notamment subaquatique), journaliste et musicienne.

: Autrice, vidéaste, réalisatrice, cadreuse, photographe (notamment subaquatique), journaliste et musicienne. Fabienne Delfour : Docteure en éthologie cognitive et cétologue, enseignante à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, chercheuse associée à l’Institute of Language, Communication and Brain d’Aix Marseille Université.

: Docteure en éthologie cognitive et cétologue, enseignante à l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, chercheuse associée à l’Institute of Language, Communication and Brain d’Aix Marseille Université. Julien Tardieu : Ingénieur de recherche CNRS en perception sonore à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T).

: Ingénieur de recherche CNRS en perception sonore à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T). Cynthia Magnen : Ingénieure de recherche CNRS en sciences du langage à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T).

Cet atelier, organisé par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T, unité CNRS / Université de Toulouse) en partenariat avec le Quai des Savoirs, est un moment privilégié pour se connecter au monde marin.

Infos Pratiques :

Date : samedi 31 mai 2025, de 10h00 à 13h00

Lieu : Quai des Savoirs, Toulouse

Tarifs : gratuit sur inscription

Réservations :

Quai des Savoirs