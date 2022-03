Jérémy Frerot en concert ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Jérémy Frerot sera sur la scène du Bikini, de Toulouse, ce mardi 1er mars 2022.

Pour Jérémy Frerot, la musique est synonyme de partage. En a témoigné, jusqu’en 2017, la folle aventure des Fréro Delavega. Après un premier album solo « Matriochka » aux pulsions mélancoliques, il est temps de lâcher prise. L’amour, les amis, les emmerdes, ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps… Voilà ce dont parle son second album « Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie. Et susciter du groove ! Celui qu’écoute et aime Jérémy. On l’entend dès les premières notes, ces nouveaux titres sont taillés pour la scène : « Je me sens bien dans cet album, je vais le vivre à fond en live ». Et il ne sera pas seul : cette Meilleure vie est désormais à imaginer ensemble.

En tout cas Jérémy Frerot sera sur la scène du Bikini pour notre plus grand plaisir !





Réservations : www.bleucitron.net