« Jacques », une nouvelle brasserie-pub à Fenouillet 

Fenouillet accueillera la brasserie-pub « Jacques » à partir du 11 décembre prochain. D’autres ouvriront en 2024 à Balma et Blagnac.

Nouveauté près de Toulouse. Le groupe de restauration ALLFORYOU, déjà fort de 6 établissements à Toulouse, 40 000 couverts mensuels et 250 collaborateurs va ouvrir « Jacques », sa nouvelle brasserie-pub, lundi 11 décembre prochain, à Fenouillet. Située 32 rue Seveso, l’établissement proposera 7j/7, de 12h à 2h, une carte pour (re)découvrir les plats traditionnels français à prix accessibles, avec des formules à partir de 15€. D’une surface de 350 m2 et avec une capacité de plus de 200 couverts, « Jacques » aspire à devenir le lieu de prédilection pour les amateurs de bonne cuisine et d’ambiance conviviale.

Nouveau concept dans les anciennes Courtepaille

En septembre dernier, le groupe toulousain, dirigé par Arnaud Chérubin, Philippe Lacassagne, François-Louis Lapeyre et Fabien Mast, a racheté trois restaurants de la chaîne française Courtepaille situés en périphérie toulousaine, à Balma, Blagnac et Fenouillet. Ces établissements changent d’identité et de concept avec leurs nouveaux propriétaires et deviennent trois brasseries-pubs à la française baptisées « Jacques ». Le premier établissement à être inauguré est celui de Fenouillet.

« Déjà bien implantés dans Toulouse, nous avions la volonté de nous diversifier et de sortir du centre- ville. Lorsque l’opportunité de racheter les restaurants Courtepaille s’est présentée, nous avons saisi l’occasion pour poursuivre notre développement et proposer un nouveau concept »racontent Arnaud Chérubin et François-Louis Lapeyre, dirigeants associé d’ALLFORYOU.

Entre pubs anglais et bouillon français

L’Enseigne Jacques a été imaginé pour le meilleur des deux ambiances traditionnelles de part et d’autre de la Manche. L’établissement de 350 m2 a été réaménagé et redécoré. Le grand bar en inox est l’épicentre du restaurant. Autour de lui, des espaces distincts ont été imaginés pour répondre à toutes les envies : des banquettes pour les déjeuners conviviaux, des tables hautes pour l’apéritif, une terrasse en bois pour les belles journées… « L’aménagement intérieur est un élément essentiel de notre concept. Nous voulons que dès l’entrée la clientèle sente le côté convivial et bon vivant du lieu. » poursuit Arnaud Chérubin. Pour les beaux jours, une terrasse spacieuse de 200 m2, en bois de pin, ornée de plantes vertes et ombragée, accueillera les clients à tout moment de la journée.

La carte élaborée par Fabien Mast affiche des plats traditionnels français mettant en avant des produits frais. Des plats emblématiques tels que les œufs mayonnaise, les poireaux vinaigrette, le bœuf bourguignon, la blanquette, le gratin de coquillettes au jambon, les profiteroles ou encore le baba au rhum… seront à déguster. Bières et vins seront à l’honneur pour compléter l’expérience.

A noter que les établissements de Balma et Blagnac ouvriront dans le courant du 1er trimestre 2024.

Pour plus d’informations : pub-jacques.fr