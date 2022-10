Jack Mimoun, l’Innocent, Le Petit Nicolas…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine, au cinéma, on découvrira Jack Mimoun et les secrets de Val Verde, Simine le voyage du siècle, L’innocent, Le Petit Nicolas, Halloween Ends et Samourai Academy.

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

De Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin

Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.

Simone, le voyage du siècle

De Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

L’Innocent

De Louis Garrel

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec son nouveau beau-père pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Halloween Ends

De David Gordon Green

Avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Rohan Campbell

Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève d’écrire ses mémoires. Michael Myers ne s’est pas manifesté ces derniers temps…

Samouraï Academy

De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.