Le groupe culte Trust en concert à Toulouse

Le groupe culte Trust sera en concert au Bikini ce mercredi 12 octobre.

Après la parenthèse Re.Ci.Div, le légendaire groupe de Rock français TRUST, est de retour avec son nouvel album : Propaganda. Enregistré dans les mythiques studios ICP, et mixé par Mike Fraser (AC/DC), cela faisait longtemps qu’un album de TRUST n’avait aussi bien sonné. On retrouve, tout au long des 12 brulots qui composent Propaganda, tout ce qui fait de TRUST ce groupe unique : Bernie toujours aussi inspiré et enragé, Nono enflammant les morceaux par ses riffs et soli acérés, et cette énergie qui emporte tout.

Rendez-vous ce mercredi 12 octobrepour voir le groupe sur la scène du Bikini de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net