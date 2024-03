Issa Doumbia de retour sur scène à Toulouse en 2025

Partager Facebook

Issa Doumbia revient sur scène avec un nouveau spectacle partout en France et le 5 novembre 2025 au Casino Barrière Toulouse.

Il est de retour. Après son excellent seul en scène « Première Consultation », Issa Doumbia se prépare à retrouver les planches avec « Monsieur Doumbia ». « Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel » explique le communiqué. Tout un programme pour l’humoriste !

Ce nouveau spectacle sera à découvrir le 5 novembre 2025 au Casino Barrière Toulouse. Réservations : fnac.com