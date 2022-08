Irina Gonzalez ouvre la saison de la Salle Nougaro

Partager Facebook

Le vendredi 30 septembre, Irina Gonzalez ouvrira la saison de la Salle Nougaro à Toulouse.

Cette année, Irina González pose ses valises à la salle pour une semaine de résidence, où elle perfectionnera son nouveau spectacle.

Après Emigrar, un projet dédié aux migrants du monde entier, Irina revient avec son nouvel album, Tiempo. Un album constitué de 11 titres où l’artiste appelle à la réflexion et à la sincérité, c’est une invitation à l’introspection. Elle y évoque la musique de son pays natal, Cuba, enrobée dans des rythmiques brésiliennes, avec des influences du jazz et des accents du folklore Yoruba. Un bel hommage qu’elle rend à ses racines et à ses ancêtres, le tout en musique !

Réservations : https://sallenougaro.com/