Idles en concert ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe IDLES sera enfin en concert au Bikini, près de Toulouse, ce dimanche !

Passionné, politique et à l’humour noir, le premier album de IDLES Brutalism a eut un impact que personne, pas même le groupe, n’aurait pu imaginer lorsqu’il est sorti de nulle part en 2017. Cet album avait une telle pertinence vis-à-vis du contexte et de l’Angleterre fracturée de l’époque, que la forte individualité et l’honnêteté du groupe ne pouvait tout simplement pas être ignorées.

Le second album d’IDLES, Joy As An Act Of Resistance, l’a positionné d’office comme leader d’un mouvement qui tend à anéantir les visions démodées de la masculinité et à aller à contre-courant des tendances actuelles. Classé Top #5 des charts anglais à sa sortie en 2018 et plusieurs fois récompensé, cet album traite – entre autres – de sexisme, racisme, Brexit, nationalisme et masculinité toxique.

Si Joy… a été vu comme son manifeste, le troisième album d’IDLES – Ultra Mono – est l’interprétation du groupe qui part au combat, se battant corps et âmes pour défendre ses principes. Ce nouvel album est un hommage pour la communauté qu’IDLES a construite depuis ses débuts et qui a surpassé ses espérances. C’est sans nul doute un groupe sur lequel vous pouvez appuyer tous vos espoirs et défendre vos idéaux.