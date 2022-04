Ibrahim Maalouf de retour à Toulouse en décembre !

Partager Facebook

Ibrahima Maalouf présentera son nouvel album lors d’un concert au Bikini de Toulouse le 6 décembre 2022.

Jamais là où on l’attend, avec son 16ème album Capacity to Love, Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. À la fois populaire et inédite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l’Europe est à la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours.

En tournée mondiale à partir de juin 2022, il sera sur la scène du Bikini à Toulouse le 6 décembre 2022, et passera à l’Accor Arena le 29 novembre 2023.

