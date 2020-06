Hommage à Mady Mesplé ce jeudi à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Capitole à Toulouse rouvre ses portes pour un concert en hommage à la grande soprano Mady Mesplé, ce jeudi 25 juin à 20h.

Il y a plusieurs semaines, une légende de la musique classique toulousaine est décédé ( https://www.toulouseblog.fr/toulouse-la-grande-soprano-mady-mesple-est-morte-a-89-ans/ ) . Mady Mesplé laisse un grand vide surtout au théâtre du Capitole où elle avait ses habitudes. Pour lui rendre homme, un concert est organisé le jeudi 25 juin à 20h. « Le Théâtre du Capitole, fermé depuis le mois de mars, n’a pas voulu attendre septembre pour rendre hommage à l’une de ses figures tutélaires » explique Christophe Ghristi, Directeur artistique du Théâtre du Capitole.

Car entre la salle et la Soprano, c’est une grande histoire. Une histoire qui a pris ses racines dans son enfance pour ne jamais se rompre malgré les années, le succès et le temps qui passe. » C’est au théâtre du Capitole que Mady Mesplé a découvert sa passion pour la musique. Sa mère l’y emmenait le plus souvent possible. Elle y a pris ses cours de chant et, devenue star, y a chanté ses plus grands rôles. Une fois retirée, elle y a été enfin une spectatrice assidue et passionnée » raconte Christophe Ghristi.

Pour cette soirée, Sophie Koch, Catherine Hunold, Anaïs Constans et Stéphane Degout chanteront les coups de coeur de Mady Mesplé allant de Wagner à Poulenc, et le Choeur du Capitole lui rendra hommage avec Requiem de Gabriel Fauré.

En raison d’une jauge limitée due aux contraintes sanitaires, ce concert est destiné aux abonnés historiques du Théâtre du Capitole, aux donateurs ayant renoncé au remboursement de leurs billets, suite à l’annulation de la programmation de fin de saison, ainsi qu’à quelques associations.