Holiday On Ice à Toulouse en 2022 avec Sarah Abitbol

Après deux ans d’absence, Holiday on Ice revient en France du 4 février au 24 avril 2022 pour une grande tournée de 90 dates dans 23 villes. Et pour fêter ce retour tant attendu, le spectacle sur glace le plus populaire du monde a l’immense plaisir d’accueillir Sarah Abitbol en « guest star ».

Forte des combats qu’elle a mené au nom de toutes les femmes, Sarah Abitbol veut rendre un vibrant hommage à tous ceux, et surtout toutes celles qui l’ont soutenue tout au long de sa brillante carrière.

La tournée Holiday On Ice s’arrêtera donc à Toulouse, au Zénith, les 16 et 17 avril 2022.

Infos :

Holiday On ice 2022

Zénith de Toulouse

Séances :

SAMEDI 16 AVRIL 2022 -14 H

SAMEDI 16 AVRIL 2022 – 17H30

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 -14 H

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 -17H30

En vente sur box.fr et billetteries habituelles.