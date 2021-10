Harrison HANSEN rempile un an de plus au TO

Le Toulouse Olympique pourra s’appuyer sur l’expérimenté pilier Harrison HANSEN pour sa première saison en Super League.

Grand artisan de la superbe saison toulousaine (13 matchs, 3 essais), Harrison est un cadre du vestiaire, de par son aura, son parcours et le travail qu’il abat sur le terrain, en dépit de son âge (36 ans dans quelques jours). Sa connaissance du haut niveau ne pourra être que bénéfique au TO dans sa découverte du plus haut niveau Européen.

Pour rappel, Harrison est né à Auckland en 1985 et a connu ses débuts professionnels à 18 ans à Wigan, un des plus grands clubs du monde. Près de 250 matchs avec les Warriors (242 précisément), 2 Challenge Cup et 2 titres de Super League plus tard, il suit les traces de son père en allant jouer à Salford pendant 2 saisons (2014-2015 – 52 matchs), avant de rejoindre le Championship et Leigh (2016 et 2017 – 84 matchs), avec qui il connaitra une promotion en Super League. En 2018 et 2019, il évolue chez les Widnes Vikings (33 matchs) puis rejoint le TO lors de la dernière intersaison. Au total, Harrison HANSEN compte plus de 400 matchs en club et 10 capes internationales (1 avec la Nouvelle-Zélande, 1 avec les « Exiles » et 8 avec les Samoa).