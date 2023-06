Gus Illusionniste en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Gus Illusionniste sera de passage ce mardi 13 juin au Casino Barrière Toulouse.

Révélé au grand public par l’émission « La France a un incroyable talent » et désormais habitué des productions d’Arthur, Gus est aussi à l’aise sur scène qu’à la télévision pour dépoussiérer la magie avec vitalité et humour. Il transforme à volonté les billets de 10 euros en 500 euros, et retrouve sans ciller un mot choisi au hasard dans un pavé de 1 000 pages. Charmeur, drôle et passionné, ce maître en illusions jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme. Dans ce premier show à la fois généreux, percutant et bluffant, en interaction constante avec le public, Gus nous amène avec bonheur à retrouver notre âme d’enfant.

Rendez-vous le 13 juin au Casino Barrière Toulouse pour découvrir un show unique en son genre. Réservations : www.bleucitron.net