Alison Wheeler pour deux soirs à Toulouse

L’humoriste Alison Wheeler présentera son premier One Woman Show sur la scène de la Comédie de Toulouse les 15 et 16 juin.

Après avoir fait ses classes sur Canal +, en devant un visage récurrent de la chaine cryptée , Alison Wheeler nous régale chaque semaine dans une chronique sur Quotidien (TMC). Avant ça, elle officiait dans la Bande Originale sur France Inter. Mais on peut aussi la voir au cinéma dans des films comme Going to Brazil, Loue-moi, Gaston Lagaffe et Forte. Aujourd’hui, Alison Wheeler se lance sur scène pour notre plus grand bonheur et deux dates à Toulouse.

L’humoriste nous présente ces deux dates : « Toulousaines, toulousains,

Je vous convie à une représentation secrète, d’un projet secret dans un lieu pas tenu secret sinon vous ne pourrez pas venir.

Promis ce n’est pas un concert acoustique à la gratte, ni une conférence pour vous expliquer comment devenir riche en 30 jours.

Faudra débourser un peu de sous, mais c’est toujours ça que les que les impôts n’auront pas.

Alors venez, faîtes pas genre que vous avez autres choses à faire,

Bisou »

Malheureusement, les deux dates toulousains sont déjà complètes mais on espère un nouveau passage dans les prochains mois à Toulouse.

Info : lacomediedetoulouse.com