Grease, la comédie Musicale culte à Toulouse cet automne !

Le samedi 24 octobre 2020, Grease l’original débarque au Zénith de Toulouse lors de la tournée événement pour la première fois en France.

Jim Jacobs et Warren Casey créent en 1971 un nouveau genre de spectacle, à Chicago, la comédie musicale. Ils tentent leur chance à New-York en 1972 et produisent Grease à l’Eden Theatre. Le public applaudit, la presse est confuse par tant de nouveautés, les professionnels du spectacle les récompensent par 7 nominations aux Tony Awards. Le spectacle s’installe à Broadway et triomphe. En 1978, l’histoire est adaptée au cinéma par Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John. Grease devient un succès mondial.

C’est le spectacle original qui débarque pour la première fois en France lors d’une tournée avec un passage au Zénith de Toulouse le 24 octobre 2020.

Grease, l’original

Le 24 octobre 2020

Zénith de Toulouse

