Pomme, Mauvais Oeil et Renarde aux Curiosités du Bikini ce soir !

Les Curiosités du Bikini dégoupillent une 42e édition avec au programme Pomme, Mauvais Oeil et Renarde ce mercredi 19 février 2020.

L’Association des Curiosités nous propose une belle soirée pour une 42e édition très pop. Au programme, Mauvais Oeil, Pomme ou encore Renarde. Trois artistes aux univers très marqués qui font leur place petit à petit dans le paysage français de la pop music ! Rendez-vous au Bikini le 19 février 2020 pour assister à cette nouvelle édition.

Au programme :

Mauvais Oeil

Née en banlieue parisienne de parents algériens, Sarah a grandi au son du raï de Cheb Hasni et de la pop de Britney Spears. Héritière du « souk des cultures » de Rachid Taha, elle chante en arabe et en français et teinte son chant des mêmes ondulations lancinantes que la diva Warda, « la rose algérienne ».Alexis, multi-instrumentiste accompli, étudie la musique baroque au Conservatoire avant de s’initier à la guitare manouche puis au rock. Allant puiser dans ses origines roumaines, il tente des alliances singulières entre rythmes traditionnels et sons électroniques.

Pomme

Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice interprète de 23 ans qui habite entre Paris et Montréal. Son premier album « À peu près » sorti en octobre 2017, suite logique d’ « En cavale » (2016), reçut l’honneur des critiques. Une tournée-fleuve de plus de 300 concerts permit au public de rencontrer la musicienne, mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure tout au long des trois dernières années. Le succès est allé grandissant, en atteste un Trianon (Paris) plus que complet le 16 janvier 2019. Son nouvel album, « Les failles », est sorti le 1er novembre 2019.

Renarde

Née du décalage entre la nostalgie d’une époque fantasmée – celle des 60’s insouciantes – et d’un monde contemporain où règne spleen et envies d’évasions, Renarde, a le désir d’accorder la langue de Molière aux rythmiques élégantes du rock anglo-saxon. Accompagnée des quatre membres qui forment sa meute, sa voix grave et nonchalante est ici portée par des guitares clean, légères et nerveuses, un clavier indécis entre le jazz et la pop, le tout sur une basse-batterie incisif.



Curiosités du Bikini vol 42

Mercredi 19 février 2020

Le Bikini

www.lebikini.com