Gad Elmaleh en rodage à Toulouse

Les 23, 24 et 25 novembre, Gad Elmaleh présentera son nouveau one man show en rodage lors de 4 représentations exceptionnelles.

On avait laissé Gad Elmaleh lors de deux représentations complètes au Zénith Toulouse Métropole en 2022 avec son 6e spectacle « D’ailleurs ». Un an et demi après, il retrouve les petites salles de spectacles pour roder son nouveau one man show. A Toulouse, il a choisi la Comédie pour quatre représentations. Voir l’un des meilleurs humoristes se découvrir sur scène, tester de nouvelles choses, est un privilège exceptionnel. Apprécié de tous pour son humour, sa culture et son sens du rythme sur scène, Gad Elmaleh nous prépare donc quelque chose de surprenant pour un futur 7e spectacle.

Gad Elmaleh sera sur la scène de la Comédie les 23, 24et 25 novembre. Et c’est complet !

Infos : lacomediedetoulouse.com