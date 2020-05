Gagnez votre look à l’Espace Saint Georges de Toulouse avec Le Beguin

Partager Facebook

L’Espace Saint Georges fait gagner des looks avec la blogueuse toulousaine le Beguin.

L’Espace Saint Georges reste très actif depuis le début de la crise sanitaire pour garder un lien avec ses clients et les aider à se divertir. Et ça continue avec un nouveau jeu concours !

Cette semaine le Centre Commercial du centre-ville et l’ambassadrice et blogueuse Marie, alias Le Beguin, proposent de faire gagner un des plus beaux looks d’été ! Un concours qui tombe à pic pour les amoureuses de mode ou les curieux en panne d’inspiration pour la fête des Mères.

Les tenues, proposées à partir d’articles des boutiques de l’Espace Saint Georges, sont à gagner jusqu’à dimanche 31 mai sur les réseaux sociaux Le Beguin (sur Facebook et Instagram). Participation ouverte à tous et gratuite.