Gad Elmaleh par deux fois à Toulouse

Double dose de Gad Elmaleh au Zénith de Toulouse ces jeudi 21 et vendredi 22 avril après de longues années loin de la ville rose.

6 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad Elmaleh est de retour avec un one- man show inédit : « D’AILLEURS ».

Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages. Rendez-vous le 21 et 22 avril 2022 pour un retour tant attendu auprès du public toulousain.

Il reste quelques places sur box.fr