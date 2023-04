François Morel en chanson près de Toulouse

Partager Facebook

Pour trois soirées, du 18 au 20 avril, François Morel donne un spectacle musical « Tous les marins sont des chanteurs » à l’Aria Cornebarrieu, près de Toulouse.

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire – ça ne s’invente pas – François Morel a découvert une brochure de 1894. Intitulée « La Cancalaise », elle contenait douze chansons d’un certain Yves-Marie Le Guilvinec. C’est une rencontre en forme de renaissance pour ce poète oublié et ce marin disparu en mer à l’âge de trente ans… François Morel et le romancier, poète, cinéaste Gérard Mordillat sont accompagnés par la musique et la gymnastique suédoise d’Antoine Sahler et d’Amos Mah. Ensemble, ils nous embarquent dans une conférence biographique joyeuse et musicale toute en rythme, poésie, humour et chansons. Cet hommage aussi sérieux que fantaisiste au marin chanteur breton est un merveilleux remède contre le vague à l’âme.

Rendez-vous à l’Aria pour trois soirées exceptionnelle en compagnie de François Morel.

Infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/