Concours. Gagnez vos places pour Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto à Toulouse !

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto seront en concert à la Salle Nougaro ce mardi 18 avril. Gagnez les dernières places sur Toulouse Blog !

Une valse entre deux savoirs, une conversation entre deux instruments savants, comme si “Amélie Poulain » nous envoyait une carte postale du Sénégal … Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, et nous offrent une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce. C’est beaucoup plus que de la musique : c’est une histoire d’amitié et de profond respect l’un pour l’autre, la rencontre inédite entre deux instruments et entre deux artistes singuliers aux univers sans cesse renouvelés !

Toulouseblog vous offre les dernières places pour ce concert complet à la Salle Nougaro !

Infos : sallenougaro.com