Foire aux plantes chez Truffaut Toulouse

L’enseigne Truffaut de Toulouse propose une foire aux plantes du 22 au 25 avril.

Pendant quatre jours, les amoureux de plantes se feront plaisir pour transformer sa maison en véritable jungle urbaine. Retrouvez des plantes d’extérieur, des aromatiques et condimentaires mais aussi des plantes d’intérieur.

En plus de la vente de plante aux meilleurs prix, les toulousains pourront participer à des jeux et gagner des cadeaux, avoir des avis d’experts, profiter de la livraison et de rempotage de vos plantes.

Rendez-vous du 22 au 25 avril au Truffaut du centre ville de Toulouse, 31 rue de Metz.

> Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/208359587378484/