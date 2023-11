Florent Marchet en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Florent Marchet revient en concert ce jeudi 30 novembre à la Salle Nougaro.

Le discret Florent Marchet nous revient cet automne avec le sublime album « Maison Alfort », où on réécoute 17 morceaux sortis sur ses 6 albums. L’auteur-compositeur réinvente ses chansons dans des piano-voix à la fois poétique, sincère et touchant. On peut se perdre dans les textes des sublimes « Benjamin », « Courchevel », « Comme il est beau » ou encore « De justesse ».

Florent Marchet présentera ses chansons lors d’une date toulousaine ce jeudi 30 novembre à la Salle Nougaro.

Infos : www.sallenougaro.com