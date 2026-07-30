Toulouse : L’Envol des Pionniers fait revivre les Années folles avec sa grande Soirée Guinguette !

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Avis aux amateurs de swing, d’histoire et de soirées estivales ! Ce jeudi 30 juillet, le célèbre site historique toulousain vous invite à un voyage dans le temps inédit. La mythique Soirée Guinguette fait son grand retour pour une édition exceptionnelle, gratuite et résolument festive.

Que faire à Toulouse en cette chaude soirée d’été ? Si vous cherchez l’alliance parfaite entre culture, détente et festivités, ne cherchez plus. L’Envol des Pionniers, berceau de l’Aéropostale dans le quartier de Montaudran, se transforme ce soir en une véritable piste de danse à ciel ouvert. Préparez vos plus belles tenues rétro, l’ambiance des Années folles s’empare de la Ville rose !

Une immersion totale dans les Années folles

Après le succès de ses précédentes éditions, la Soirée Guinguette revient pour enflammer la piste. L’événement propose de revivre l’effervescence et la légèreté de l’entre-deux-guerres, époque où les pionniers de l’air toulousains écrivaient les plus belles pages de l’aviation.

Au cœur de cette soirée, un grand Bal swing viendra rythmer les pas des danseurs, qu’ils soient novices curieux ou lindy hoppers confirmés. La musique entraînante et l’atmosphère chaleureuse promettent de faire vibrer le tarmac historique.

Un programme riche, ludique et 100 % gratuit

L’Envol des Pionniers a mis les petits plats dans les grands pour offrir une expérience complète à ses visiteurs. Au-delà de la piste de danse, de nombreuses animations rythmeront la soirée :

Visites guidées flash : Profitez de l’ouverture nocturne pour (re)découvrir l’exposition permanente. Une occasion unique d’en apprendre davantage sur les héros de la Ligne, de Latécoère à Saint-Exupéry, dans une ambiance intimiste.

Tables de poker fictif : Testez votre sens du bluff et votre audace, à l’image des pilotes de l’Aéropostale, autour de tables de jeu animées (sans argent réel).

Jeux en bois traditionnels : Parfaits pour s’amuser en famille ou entre amis, ils apporteront une touche d’authenticité et de nostalgie supplémentaire.

Photobooth : Immortalisez votre look des Années folles et repartez avec un souvenir mémorable de cette soirée hors du temps.

Le Café des Pionniers : Votre escale gourmande

Toutes ces émotions, ça creuse ! Pour l’occasion, le tout nouveau Café des Pionniers vous accueille pour une pause bien méritée. Pensé comme un véritable lieu de vie et de convivialité, il proposera une sélection de tapas savoureuses, de boissons fraîches pour affronter la chaleur estivale, et de spécialités culinaires directement inspirées des destinations mythiques de la Ligne de l’Aéropostale. De quoi faire voyager vos papilles de Toulouse jusqu’à Dakar ou Buenos Aires.

Ne manquez pas le dernier vol de l’été !

Attention, les bonnes choses ont une fin. Cette soirée du jeudi 30 juillet est la dernière occasion de profiter de ce format estival exceptionnel avant la grande rentrée prévue le 5 septembre. Ne laissez pas passer votre chance de swinguer sous les étoiles toulousaines !

Informations Pratiques

Pour vous faciliter l’organisation, voici le récapitulatif de cette soirée incontournable :