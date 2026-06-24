Festival d’Autan 2026 : Le rendez-vous musical incontournable de l’été en Occitanie !

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Plus que quelques semaines avant le grand retour du Festival d’Autan ! Événement phare de la saison estivale, le festival invite les mélomanes et les curieux à célébrer la musique classique, le jazz et la création contemporaine à travers les paysages exceptionnels de notre région.

Du 8 au 19 juillet 2026 (avec un avant-goût dès le 7 juillet), préparez-vous à vivre des soirées inoubliables au cœur du Tarn, de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. Avant de nous retrouver sous le soleil estival, découvrez en détail les artistes, les concerts et les rendez-vous qui rythmeront cette nouvelle édition.

Focus Artiste : Le duo magistral Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia

Cette année, le festival frappe fort avec une tête d’affiche exceptionnelle. Vanessa Wagner, pianiste soliste de renommée internationale et nommée aux Victoires de la Musique Classique 2026, nous fait l’immense honneur de sa présence.

Elle partagera la scène avec le talentueux Wilhem Latchoumia, pianiste que les festivaliers avaient déjà pu plébisciter lors de l’édition 2023. Ensemble, ils proposeront un fascinant programme franco-américain, mettant à l’honneur les œuvres envoûtantes de :

Philip Glass (dont la célèbre Étude n°16 )

Maurice Ravel

Claude Debussy

Le lieu incontournable : Ce face-à-face musical se déroulera le jeudi 9 juillet sous les étoiles, dans le cadre majestueux et historique des châteaux de Bruniquel. Une soirée magique à ne manquer sous aucun prétexte !

Le Programme Complet du Festival d’Autan 2026

Pour faciliter l’organisation de vos sorties culturelles cet été, voici le calendrier détaillé des festivités. De la musique de chambre aux grandes soirées festives, il y en a pour tous les goûts !

Date Heure Ville (Département) Événement Artistes Mar. 7 juillet 18h30 Albi (81) Concert dégustation Justina Repečkaitė (compositrice en résidence) Mer. 8 juillet 21h00 Rodez (12) Hommages & sonates françaises Julien Moquet (violon), François Xavier Poizat (piano) Jeu. 9 juillet 21h00 Bruniquel (82) Face à face Vanessa Wagner (piano), Wilhem Latchoumia (piano) Ven. 10 juillet 21h00 Cadalen (81) Regards croisés José Daniel Castellon (flûte), Quatuor Adastra Sam. 11 juillet 21h00 Varen (82) Sérénades sacrées Orchestre de Chambre Euroccitanie Dim. 12 juillet 21h00 Montauban (82) Sérénades sacrées Orchestre de Chambre Euroccitanie Lun. 13 juillet 17h30 Albi (81) Concert au fil de l’eau Capucine Amalvy (chant), Pierre Planas (guitare, c-basse) Lun. 13 juillet Dès 19h Castelnau-de-Lévis (81) Soirée festive jazz manouche Trio Amati Schmitt Mer. 15 juillet 21h00 Albi (81) Schumann, Clara et Robert Wilhem Latchoumia (piano), Quatuor Adastra Jeu. 16 juillet 21h00 Plaisance (12) De Paris à Buenos Aires (I) Quatuor Adastra Ven. 17 juillet 21h00 Najac (12) Rigoletto Cie « La Chambre à Airs », Quatuor Adastra Sam. 18 juillet 21h00 Burlats (81) Rigoletto Cie « La Chambre à Airs », Quatuor Adastra Dim. 19 juillet 21h00 Baraqueville (12) De Paris à Buenos Aires (II) Quatuor Adastra

Billetterie : Les préventes sont ouvertes !

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : la billetterie est officiellement ouverte ! C’est le moment idéal pour sécuriser vos places pour les événements les plus prisés (comme la soirée à Bruniquel) tout en maîtrisant votre budget.

Profitez dès aujourd’hui des tarifs de prévente avantageux.

Réservez vos billets directement sur festivaldautan.com

Soutenez la culture locale : Rejoignez l’aventure !

Le Festival d’Autan est avant tout une formidable aventure humaine et collective qui fait vivre notre territoire. Vous souhaitez contribuer au rayonnement culturel de la région ? Plusieurs options s’offrent à vous :