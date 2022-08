Festival Dolby Cinema : Revivez de grands films dans des conditions exceptionnelles au Pathé Toulouse

Partager Facebook

Du 7 au 20 septembre, le public pourra (re)découvrir quatre films dans des conditions exceptionnels lors du Festival Dolby Cinéma à Toulouse. Au programme : Top Gun Maverick, The Batman, Dune et Everything Everywhere all at once.

Le Pathé Toulouse Wilson nous offre un nouveau rendez-vous à la rentrée. On connaissait le festival Imax, ou encore celui des avant-premières, place à celui autour du son Dolby Cinéma. Et pour faire les choses bien, quoi d’autres que de grands films ou la musique et le son sont au centre de l’aventure. A commencer par Top Gun Maverick ou encore Dune sans parler du génial The Batman. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’un des grands films de cette année : Everything Everywhere all at once.