Prévu le 26 octobre au Bikini de Toulouse, le concert de Fakear est annulé !

Après plusieurs reports dus aux conditions sanitaires, la tournée de Fakear prévue en octobre et novembre 2021 initialement préparée pour présenter son dernier album « Everything Will Grow Again » sorti en Juin 2020 est annulée. Il reviendra bientôt avec de nouvelles créations.

Les détenteurs de billets peuvent demander leur remboursement auprès de leurs points de vente d’origine.