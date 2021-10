Fabien Olicard dimanche en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Fabien Olicard présentera son 3e spectacle, Singularité 2.0, au Casino Barrière de Toulouse ce dimanche 31 octobre.

Drôle et pourtant rationnel, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! Dans ce troisième spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une explosion de rires et d’étonnements. Mémoire, visualisation, langage non-verbal, Fabien Olicard partage avec humour sa vision du mentalisme et vous donne accès aux capacités infinies de votre cerveau !

Infos et réservations : www.bleucitron.net