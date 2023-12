Faada Freddy en concert à Toulouse

Partager Facebook

L’EP Tables Will Turn signe le grand retour du chanteur sénégalais Faada Freddy après un long silence discographique depuis la sortie en 2016 d’un premier album The Gospel Journey, ponctué de quelques 300 concerts à travers le monde.

Tables Will Turn confirme une approche musicale sans concession où les seules ressources sont humaines « Ma musique c’est 100% organique et 0% technologique » résume Faada pour évoquer un dispositif, déjà éprouvé sur The Gospel Journey qui sollicite la bouche et le corps pour imiter le son des instruments.

Rendez-vous avec Faada Freddy au Bikini de Toulouse ce 6 décembre !

Réservations : www.lebikini.com