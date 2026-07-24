Travaux de l’été à Toulouse : Le point complet sur la circulation quartier par quartier

Partager Facebook

Twitter

Comme chaque année, la période estivale est synonyme de chantiers dans la ville rose. Création de pistes cyclables, réaménagements urbains, entretiens de voirie et travaux sur le réseau de transports en commun : Toulouse Métropole profite de la baisse significative du trafic automobile estival pour engager et coordonner de vastes projets d’embellissement.

Si ces opérations sont essentielles pour préparer la ville de demain, elles entraînent inévitablement des modifications temporaires dans vos déplacements et l’accès au stationnement. Pour vous aider à anticiper, voici le détail des voies concernées par secteur.

Centre-Ville : Des perturbations à anticiper

Le cœur de Toulouse concentre plusieurs opérations majeures, notamment autour du pôle d’échanges de la gare.

Secteur Grand Matabiau quais d’Oc : Du côté de l’avenue Guichard (ex-avenue de Lyon) et de la rue René Tastayre, des travaux de dépose d’un bassin sont en cours. Ils sont nécessaires à la création d’une voie provisoire pour desservir le parking de la gare. Les modifications du carrefour d’accès dureront jusqu’au 21 août .

Rue de Périole : Entre les rues Léon Bourjade et du Colonel Toussaint, le chantier avance progressivement par tronçons de quelques dizaines de mètres. Une circulation alternée accompagne le déplacement des travaux.

Rue Raymond IV : L’organisation de la circulation se fait en deux temps : Jusqu’au 21 juillet : Fermeture entre les rues de l’Orient et Guillemin Tarayre. Le sens de circulation est inversé rue Tarayre, avec une déviation par les rues de l’Orient, Bayard et le boulevard Bonrepos. Du 22 juillet au 25 août : La fermeture bascule entre la rue Guillemin Tarayre (qui retrouve alors son sens habituel) et la rue Sainte-Marthe.

Rue Gabriel Péri : Ce chantier au long cours progresse également par tronçons, nécessitant de barrer la rue avec des déviations. Attention cyclistes : vous êtes invités à mettre pied à terre. Jusqu’au 2 août : Travaux entre les rues de l’Industrie et Bachelier. Du 3 au 16 août : Basculement entre les rues Bachelier et Riquet. Du 17 août à octobre 2027 : Les travaux s’installeront de la rue Riquet à la rue André Mercadier (incluant la portion de la rue Riquet située entre les allées Jean Jaurès et la rue Gabriel Péri).

Chemin de Lapujade : Les réseaux d’assainissement et d’eau potable font peau neuve entre les rues du Dr Paul Pujos et Michel-Ange. La voie est barrée avec déviations jusqu’au 22 juillet, avant le passage en circulation alternée jusqu’au 7 août.

Nord de Toulouse : Renouvellement urbain et réseaux

Le nord de la métropole n’est pas en reste, avec des travaux axés sur la modernisation des infrastructures.

Route d’Albi : Les équipes procèdent à l’enfouissement des réseaux électriques. Cette étape est un préalable indispensable avant la reconfiguration du cœur de quartier Croix-Daurade et l’insertion de la nouvelle piste cyclable (REV 17).

Quartier des Izards : Le grand projet de renouvellement urbain se poursuit. Les travaux de réfection impactent les rues des Chamois, des Izards et Raphaël jusqu’à la fin du mois de juillet .

Lalande : La construction d’une nouvelle passerelle sur la place de l’Église-de-Lalande nécessite l’occupation d’une file de circulation. Prudence dans ce secteur, le chantier s’étendra jusqu’au 20 décembre.

Est de Toulouse : Priorité aux mobilités douces

L’Est toulousain voit se multiplier les aménagements dédiés aux cyclistes (Réseau Express Vélo) et la préparation de l’arrivée de la LGV.

Route de Revel : L’aménagement du REV 22, entre la route de Labège et la rue de Nouadhibou, nécessite l’occupation d’une file jusqu’au 31 juillet .

Route d’Agde : Des travaux pour le REV 18 entraînent une circulation alternée ponctuelle, également jusqu’au 31 juillet .

Secteur Atlanta : Sur l’avenue d’Atlanta et les rues Cambard, Gaston Caillavet et Cousin, la circulation est maintenue sur une seule voie. L’accès à la rue du Dr Albert Schweitzer s’effectue sur un seul côté jusqu’au 31 juillet. À noter : la rue Gaston Caillavet sera totalement fermée du 1er au 7 août.

Ouest de Toulouse : Focus sur Saint-Martin du Touch

Saint-Martin du Touch : La place Bertier fait l’objet d’un réaménagement complet. Les usagers devront composer avec une circulation alternée jusqu’au 30 septembre.

Sud de Toulouse : De nouveaux visages pour les quartiers