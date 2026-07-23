Sophie Adenot en Direct de l’ISS : Un Échange Historique à la Cité de l’Espace de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

Ce mercredi 22 juillet, Toulouse a une fois de plus vibré au rythme de l’exploration spatiale. La Cité de l’espace a offert à ses visiteurs une expérience extraordinaire : une communication en direct avec la Station spatiale internationale (ISS) et l’astronaute française de l’Agence spatiale européenne (ESA), Sophie Adenot. Retour sur un événement qui a mis des étoiles plein les yeux aux passionnés de tous âges.

Un Duplex Inédit Suivi par Plus de 1700 Visiteurs

L’engouement était palpable dans la Ville Rose. L’événement a rassemblé plus de 1700 visiteurs au total, dont environ un millier installés dans les salles et espaces spécifiquement dédiés pour l’occasion.

Pendant 20 minutes, animées par Christophe Chaffardon, le directeur éducation, sciences et culture de la Cité de l’espace, le public toulousain a pu interagir avec l’espace. Preuve de la dimension internationale de la mission, ce direct exceptionnel était également retransmis en simultané dans trois autres grands centres de culture scientifique en Europe :

Le Heureka Science Center d’Helsinki en Finlande.

L’Universum de Brême en Allemagne.

Le Pavilhao Do Conhecimento de Lisbonne au Portugal.

Des Questions Sincères et un Sourire Communicatif

Dix questions, soigneusement sélectionnées en amont par les communautés des quatre sites européens, ont été posées en direct à l’astronaute. C’est Émile, un Toulousain, qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal en l’interrogeant sur la façon dont elle avait célébré son anniversaire à bord de l’ISS quelques jours auparavant.

De son côté, Coralie, qui n’est autre que la 9 millionième visiteuse de l’histoire de la Cité de l’espace, l’a questionnée sur la gestion de la promiscuité au sein de la station. Vie quotidienne, entraînement ou formation : Sophie Adenot a pris le temps de répondre à toutes les interrogations avec un enthousiasme débordant et un grand sourire.

Cet événement « InFlight Call » a pu voir le jour grâce à l’organisation conjointe de l’ESA et du réseau ECSITE, regroupant les musées scientifiques européens. Pour les retardataires, l’intégralité du direct est disponible en replay sur la chaîne Youtube de la Cité de l’espace.

Plongée au Cœur de la Mission Epsilon

Avant même que la liaison ne soit établie, le public a pu bénéficier des éclairages de quatre experts venus détailler les enjeux de la mission epsilon :

Didier Schmitt, représentant de l’ESA.

Emmanuel Thulliez, membre du CNES.

Robin Figuière, de l’entreprise COMAT, intervenant sur les aspects de sécurité.

Pascal Schneider-Maunoury, d’Andros, partenaire industriel impliqué dans l’une des expériences menées en orbite.

La mission de Sophie Adenot ne se limite pas à des duplex ! Elle mène actuellement près de 200 expériences scientifiques innovantes. Ces recherches visent à faire avancer nos connaissances en physiologie et en santé, tout en identifiant les technologies de demain et en inspirant la jeunesse. Le CADMOS (Centre d’Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales), dans le cadre de la participation du CNES, coordonne d’ailleurs une dizaine de ces expérimentations.

L’Exposition Epsilon : L’Espace à Portée de Main

Pour prolonger la magie, la Cité de l’espace propose un parcours immersif et interactif dédié à la mission epsilon. Créée en collaboration avec l’ESA, le CNES, Comat et Andros, cette exposition permet de suivre l’actualité de l’astronaute.

Les visiteurs peuvent notamment y découvrir l’expérience botanique Chlor’ISS. Réalisée dans l’ISS par Sophie Adenot entre le 22 mai et le 1er juin, cette étude sur le développement de graines de mizuna et d’arabette des dames en micropesanteur a été reproduite simultanément sur Terre dans 4500 établissements scolaires !

Un Été Sous le Signe de la Fraîcheur

En ces temps de fortes chaleurs, la Cité de l’espace rappelle qu’elle constitue un refuge idéal pour allier découverte et confort. Le site toulousain a tout prévu pour garantir une visite agréable :

Les visiteurs peuvent profiter de 2000m² d’expositions climatisées.

Trois salles de spectacles climatisées sont également accessibles.

Les 4 hectares de Jardins spatiaux offrent de nombreux ombrages.

Des points d’eau et des brumisateurs sont répartis en extérieur.

La boutique propose à la vente des casquettes, des éventails ainsi que des gourdes isothermes.

Une excellente raison de plus pour venir explorer l’univers tout en restant au frais cet été à Toulouse !

Infos Pratiques : Préparez Votre Visite à la Cité de l’Espace

Pour prolonger l’aventure, découvrir par vous-même l’exposition epsilon ou simplement profiter des installations, voici toutes les informations pratiques à connaître pour organiser votre venue :

Adresse : Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse.

Horaires : Le parc est généralement ouvert de 10h00 à 18h00. En été (notamment du 4 au 20 août 2026), profitez des nocturnes exceptionnelles jusqu’à 23h00. Attention, le site est habituellement fermé le lundi, en dehors des périodes de vacances.

Tarifs : Le billet adulte (1 jour) est proposé au tarif normal de 29 €. Pour les enfants et jeunes de 5 à 18 ans inclus, le tarif s’élève à 22,50 €. Bonne nouvelle pour les familles : l’entrée est totalement gratuite pour les moins de 5 ans.

Accès : En voiture : Un parking gratuit est mis à la disposition des visiteurs directement sur place. En transports en commun : Vous pouvez emprunter le bus Linéo 1 ou le bus 37 (arrêt Cité de l’Espace). Le site est également très bien desservi en combinant le métro (ligne A jusqu’à la station Jolimont ou ligne B jusqu’à Ramonville) avec une correspondance sur le bus 37.



Astuce de visite : N’hésitez pas à télécharger l’application mobile « Ma Cité de l’espace » pour retrouver facilement le plan du site et consulter les horaires des animations 48 heures avant votre visite.