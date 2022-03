Et Tout le monde s’en fout ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Le youtubeur de la chaine Et Tout le monde s’en fout sera sur la scène du Casino Barrière ce mercredi 30 mars.

À force de s’en foutre, nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, [email protected], héros de la série « Et tout le monde s’en fout », ne s’en fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s’y préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit séminaire d’entraînement express ? Quand une civilisation s’effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a décidé de VOUS former dès maintenant, histoire de construire autre chose qu’une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt !

Découvrez cet univers unique de la chaine au 671 000 abonnés sur la scène du Casino Barrière de Toulouse ce mercredi !

Réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/humour/et-tout-le-monde-s-en-fout.html

Pour en voir plus : https://www.youtube.com/c/Ettoutlemondesenfout