Eric et Quentin ce jeudi à Toulouse

Les humoristes, découverts dans le Petit Journal sur Canal +, seront sur la scène du Studio 55 de Toulouse ce jeudi 14 avril.

Régulièrement, la direction artistique du théâtre – menée d’une main de maître par le trio de comédiens Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg – accueille un invité « coup de coeur » pour une soirée unique placée sous le signe de l’humour. Le jeudi 14 avril, Éric Metzger et Quentin Margot viendront faire découvrir au public toulousain leur spectacle « Éric X Quentin, on peut plus rien rire ».

Le duo d’humoristes s’est notamment fait connaître grâce à ses séquences dans Le Petit Journal présenté par Yann Barthès sur Canal +. Éric et Quentin sont également connus pour leurs performances à l’écriture du SAV d’Omar et Fred.

Le Pitch :

Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions ? Nous nous sommes posés la question, et bim ! Cela a donné un spectacle. Un spectacle d’humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs questions : pourquoi l’humour est-il si important dans notre société ? Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui ? Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n’importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ?

Eric x Quentin à Toulouse

Informations / billetterie au www.studio-55.fr

Studio55 – 55 avenue Louis Bréguet – 31400 Toulouse

Tél : 09 74 76 01 47