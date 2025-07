Élodie Poux Voit les Choses en Grand : Le Syndrome du Papillon en Version XXL au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, France – Face à l’engouement de son public et aux demandes incessantes de places, l’humoriste Élodie Poux a pris une décision qui ravira ses fans : elle prolonge et agrandit sa tournée du spectacle « Le Syndrome du Papillon » ! Préparez-vous à une version XXL de son show, qui passera par le Zénith Toulouse Métropole le mercredi 11 février 2026 à 20h00.

Une Tournée XXL pour « Le Syndrome du Papillon »

Après une série de dates supplémentaires à partir de fin 2024, Élodie Poux a décidé de « pousser les murs » pour terminer en beauté avec une grande tournée des Zénith, qui s’étendra de janvier à avril 2025 (NDLR: la date du Zénith de Toulouse est fixée au 11 février 2026). Une occasion de vérifier si le célèbre adage « plus on est de poux, plus on rit ! » se confirme à l’échelle des plus grandes salles.

Avec son humour noir teinté de second degré, sa capacité à décortiquer les travers de la société et ses anecdotes hilarantes sur le quotidien, Élodie Poux a su conquérir un large public. Son spectacle « Le Syndrome du Papillon » promet de nouveau une soirée de rires décomplexés et de réflexions piquantes.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de la voir, ou si vous souhaitez revivre cette expérience comique en grand format, c’est le moment de réserver vos places. Ne manquez pas l’occasion de partager un moment de rire intense avec l’une des humoristes les plus populaires du moment !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 11 février 2026 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 49€

– Catégorie 2 : 39€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr