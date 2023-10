Du stand-up chez Flashback Café à Toulouse

Partager Facebook

Le Flashback Café, nouveau lieu culturel à Toulouse, propose une belle programmation stand-up dans les prochains mois.

Depuis septembre les soirées et la programmation culturelle de Flashback Café Toulouse se développe semaines après semaines, entre les retransmissions de matchs de rugby et foot sur les écrans géants parmi les plus grands de la ville rose.

Et chaque mois défilent sur la scène, de ce nouveau lieu au décor années 50-70 et années 90, des artistes aux platines (tous les jeudis) ou pour du stand-up de grands noms. Parmi eux: le 18 octobre l’humoriste Rémi Boyes, connu notamment des habitués du festival de Montreux, Yacine Belhousse et Dedo qui se partageront la scène du Flashback Café mercredi 22 novembre pour un 30’30’ d’exception, et Drama Queen le 20 décembre.

FLASHBACK CAFÉ

5 allée de la Brienne

31000 Toulouse